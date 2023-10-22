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استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

الأحد، 22-10-2023 07:46 ص

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

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الوكيل الاخباري- أورد تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 1757 طفلا في غزة، و28 آخرين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري.

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كما بلغ عدد الشهداء في غزة 4,385 فلسطينيا، من بينهم حوالي 1,756 طفلا و967 امرأة، وأصيب حوالي 13,561 بجروح.


وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الفترة نفسها إلى 90 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا.


وبحسب التقرير، استشهد 84 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، فيما استشهد ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.
من جهة أخرى، دُفنت نحو 43 جثة مجهولة الهوية بمقبرة جماعية في مدينة غزة يوم أمس، بسبب عدم وجود مساحة مبردة لتخزينها إلى حين إجراء إجراءات التعرف عليها.


وكانت دفنت 100 جثة مجهولة الهوية في 15 تشرين الأول في مقبرة جماعية في رفح للسبب نفسه.


ووفقا لوزارة الإسكان في غزة، دمر أو تضرر حوالي (164,756) من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بنسبة 42 بالمئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

بترا


 




 

 


 

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