الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

زخات من شهب الأسديات نهاية الأسبوع الحالي

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

مديرية شباب مادبا تنفذ ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي

ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

حزب الله : اصبنا قوة مشاة صهيونية

مبادرة لدعم طلبة غزة والقدس في الجامعات الأردنية

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

عاجل

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

الإثنين، 13-11-2023 12:29 م

اشتية: إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة

main_image654f57afcaf08


الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة وحولته لثكنة عسكرية.اضافة اعلان


وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 7 مرضى جدد اليوم الاثنين في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة نفاد الأوكسجين. وبهذا، يصل عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 فلسطينيًا

وأضاف المتحدث  باسم وزارة الصحة في غزة : "تعتبر الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 طفلاً خدجًا، حيث لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، ونحتاج إلى إمداد المجمع بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية."

 




 

 


 

إقرأ ايضا
02

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

thumbs_b_c_e36e44dfe4575e7d32a91a62cb404ea6

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

3333

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

33XU6RR-highres-1024x640

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

شهداء-غزة

صحة غزة : نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها

OJ5bIaf8g0ZenEHBzUQoTuO3aX1VWFSuGCoL9lHU

الاحتلال يقصف منطقة السوق بمخيم البريج في غزة

أخبار متعلقة
b5ef77806b087a6c366d5f3674ed9c3a

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري لقطاع غزة

653005697a5a6

جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان

1697042696_AP23281716590651

صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال إسرائيل

652f23784c59b71f2137cf1a

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها

ن

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة

1

عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم إسرائيل