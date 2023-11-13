اشتية: إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة وحولته لثكنة عسكرية. اضافة اعلان





وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 7 مرضى جدد اليوم الاثنين في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة نفاد الأوكسجين. وبهذا، يصل عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 فلسطينيًا



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة : "تعتبر الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 طفلاً خدجًا، حيث لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، ونحتاج إلى إمداد المجمع بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية."

