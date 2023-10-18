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الأربعاء، 18-10-2023 02:36 م

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.

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وأضاف خلال قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة أن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في اليوم السابق وقالت إنه تحذير.


ونوه أن تصريحات إسرائيل بشأن غزة تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته مشيرا أنه كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي.


وتبع" إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة وشردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم".


وختم " هذه الحرب العدوانية تعيد صياغة ما تعارف عليه العالم من قوانين وسيكون لها عواقب عالمية ويجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي"


 




 

 


 

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