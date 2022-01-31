اعتقال ثلاثة شبان والاعتداء على اثنين منهم من قطنة وبيت عنان

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من بلدتي قطنة وبيت عنان شمال غرب القدس.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر وعثمان الخطيب من بلدة قطنة عقب تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها، والاعتداء عليهما بالضرب المبرح واصابتهما بجروح.



وفي بيت عنان شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد السلام ربيع، وسلمت الشاب أحمد بكر ربيع بلاغا خطيا لمراجعة مخابراتها اليوم، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما .



وفا

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