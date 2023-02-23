الأسرى يواصلون العصيان لليوم العاشر في مواجهة إدارة سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تهدف إلى التضييق عليهم.

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وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الخطوات التصعيدية تشمل الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن المسمى "الشاباص".



وكان نادي الأسير، قد أعلن الثلاثاء الماضي في بيان صحفي مقتضب، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، والذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.



ولفت إلى أنّ الأسرى، أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات (العصيان) الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحريّة أو الشهادة).

وفا