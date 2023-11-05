الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت "منتهي الصلاحية" المقدم كمساعدات لأهالي غزة

الوكيل الإخباري- أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .

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وجاء ذلك في تدوينة للبرنامج العالمي على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وأكد: "هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي".



ويأتي توضيح "برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.









بسكويت برنامج الأغذية العالمي في



هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي. 🔴 توضيح:بسكويت برنامج الأغذية العالمي في #غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل للتناول بمجرد توزيعه قبل هذا التاريخ.هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي. pic.twitter.com/sT5iAtiT2T November 4, 2023

روسيا اليوم