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الأحد، 05-11-2023 08:31 ص

الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت "منتهي الصلاحية" المقدم كمساعدات لأهالي غزة

برنامج-الأغذية-العالمي-التابع-للأمم-المتحدة


الوكيل الإخباري- أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .

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وجاء ذلك في تدوينة للبرنامج العالمي على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وأكد: "هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي".

ويأتي توضيح "برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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