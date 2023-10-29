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الأحد، 29-10-2023 03:11 م

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن غزة

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الوكيل الإخباري - طالبت الإمارات، مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع طارئ في ضوء إعلان الاحتلال "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

وأعلنت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة ذلك، عبر حسابها بمنصة "إكس" تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 22 يوما.

وأفادت البعثة بأن دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان الاحتلال عن توسيع عملياته البرية في غزة.

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وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة في وقف الحرب بغزة، بينما أقرت الجمعية العام للأمم المتحدة قرارا يدعو لهدنة إنسانية في القطاع، إلا أن الاحتلال لم يستجب له وما زال يواصل القصف العنيف على القطاع.

 




 

 


 

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