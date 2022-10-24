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الإثنين، 24-10-2022 12:27 م

الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 208

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الوكيل الاخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة 208 على التوالي.

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وقالت لجنة الدفاع عن أراضي العراقيب، في بيان، إن أهالي القرية مستمرون بصمودهم وتشبثهم بأرضهم، وسيعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، والتصدي لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.


وتواصل السلطات الإسرائيلية، تصعيدها بهدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات فلسطينية عدة بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية بالنقب.


وعلى صعيد متصل، هاجم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، منازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.


وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، بأن مجموعة من المستوطنين رشقت بالحجارة عدة منازل ومركبات تعود لعائلة العمور، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.


يذكر أن مستوطنين متطرفين هاجموا الليلة الماضية، منازل ومركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل قرية المنية شرقي مدينة بيت لحم.

بترا


 




 

 


 

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