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الإثنين، 07-02-2022 03:19 م

الاحتلال يخطر بترحيل ست عائلات من خربة ابزيق بذريعة التدريبات

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بترحيل ست عائلات في خربة ابزيق شمال طوباس، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة.

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وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الاحتلال أخطر بترحيل العائلات، ابتداء من يوم غد لثلاثة أيام متتالية، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.


وأشار إلى أن إخطارات الطرد شملت 42 مواطنا، بينهم أطفال ونساء.
وكانت قوات الاحتلال نشرت في ساعات الصباح، آليات عسكرية قرب خيام الفلسطينيين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية

 

وفا

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