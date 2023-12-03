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الأحد، 03-12-2023 11:21 ص

الاحتلال يخطر بهدم بناية بحي الصوانة في القدس ويعتقل شابا من سلوان

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الوكيل الاخباري-  أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقال مصدر  إن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال القدس، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنيتها هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف ان البناية المهددة بالهدم تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية.

 




 

 


 

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