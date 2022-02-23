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الأربعاء، 23-02-2022 02:27 م

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل الأسير عمر أحمد ياسين جرادات، من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وقال أسد جرادات شقيق الأسير لمراسل وفا، إن سلطات الاحتلال لم تحدد في الإخطار موعدا لهدم المنزل، مشيرا إلى أن مؤسسة "هموكيد" الحقوقية ستقدم التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الهدم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الشقيقين عمر وغيث أحمد ياسين جرادات، ولاحقا اعتقلت والدتهما عطاف جرادات.

كما هدمت قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية منزل الأسير محمود جرادات قبل أسبوعين، وأصدرت قرارا بهدم منزل الأسير محمد يوسف جرادات الخميس المقبل

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