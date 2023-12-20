الاحتلال يستولي على 5 دونمات في بيت لحم

الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على أرض لشق طريق استيطانية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن "قوات الاحتلال استولت على خمسة دونمات في أحواض (5) المروج، و(4) كعيبانة، وأم النفوس، ووعر خريتون، ومحارب، والعقبان، تحت القرارين العسكريين رقمي 5/ 26/ ت، و52/23/ م.د، من أجل شق طريق استعماري، يربط بين مستعمرتي "ازدبار" و"نوكديم"، الجاثمتين على أراضي الفلسطينيين".



وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء الاستعماري سيشكل خطرًا كبيرًا من حيث الاستيلاء على المئات من الدونمات، ومنع أصحاب الأرض من الوصول إليها.

