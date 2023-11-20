مستعمرون يهاجمون فلسطينيا ويسرقون ماشية في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا وسرقوا عددا من رؤوس الماشية في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن الفلسطيني إبراهيم عويضة سوارك (38 عاما)، واعتدت عليه بالضرب، وسرقت منه عددا من رؤوس الماشية، قبل أن يتصدى لها المواطنون الفلسطينيين ويستردوا عددا منها.



يُذكر أن المستعمرين صعدوا هجماتهم وانتهاكاتهم بحق أهالي كيسان، من خلال الاستيلاء على خلايا شمسية، ومولدات للكهرباء، والهجوم على المنازل، بحماية قوات الاحتلال.

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