الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة

روسيا تدعو إلى وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة

3 إصابات بحوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

عاجل

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الخميس، 30-11-2023 09:39 ص

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

IkJTrMGJtQqdhdFsMBcGqeSzoTwzfIHqLSBw4Txi


الوكيل الاخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت وفتشت وعبثت بمحتويات عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت فجار.

اضافة اعلان

 

للمزيد من أخبار فلسطين انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10161724725602267329137310413151

مستعربون يقتحمون أريحا ويختطفون شابا

تنزيل (3)

الاحتلال يحتجز ثلاثة مزارعين ويعتدي عليهم بالضرب جنوب نابلس

تنزيل (2)

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

11

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

resize

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

image

استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس

أخبار متعلقة
ccda2e359f0c859ff3d3f408f8b03a6b

قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لحوسان غرب بيت لحم

image_processing20231023-35735-izhrkl

قوات الاحتلال تغلق قرية حوسان غرب بيت لحم

4202212975963038813

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بلدة بلعا

99

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة فجر اليوم

05111146736312130860108317603385

مواجهات مع الاحتلال في بدرس غرب رام الله

10202331135216199934425

الاحتلال يغلق حاجز عطارة شمال رام الله