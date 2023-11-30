الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت وفتشت وعبثت بمحتويات عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت فجار.

اضافة اعلان

للمزيد من أخبار فلسطين انقر هنا