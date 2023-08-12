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السبت، 12-08-2023 01:46 م

الاحتلال يصعد من اعتقال الجرحى في الخليل

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الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وحكمهم بالإداري، ومن بينهم أطفال.

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وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم السبت، أن آخر من تم اعتقالهم الجريح أُبي يوسف أبو ماريا (18 عاما)، الذي يعاني من عجز في يده اليسرى بنسبة 70%، جراء إصابة تعرض لها برصاص الاحتلال أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقد خضع في حينه لعدة عمليات جراحية.


وأضاف أن غالبية من اعتقلوا تراوحت أعمارهم ما بين (16-19) عاما، كما أن معظمهم تعرضوا للاعتقال سابقا في سن مبكرة، لافتا إلى أن أبو ماريا واحد من بين هؤلاء، حيث تعرض للاعتقال سابقا 4 مرات.


وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو ماريا في التاسع من آب/ أغسطس الجاري، وخلال اعتقاله تعمدت تنفيذ عمليات تخريب واسعة في منزل عائلته، واعتقاله بطريقة همجية، وبحسب شهادة والدته، فقد تعمد الجنود تكبيل يده المصابة خلف ظهره، ما تسبب له بآلام شديدة.

 

وفا


 




 

 


 

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