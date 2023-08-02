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الأربعاء، 02-08-2023 11:32 ص

إصابة 97 فلسطينيا برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الإخباري - أصيب 97 فلسطينيا اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مثلما أصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأغلق شبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين.


وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، في حين اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة.


وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.


بترا


 




 

 


 

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