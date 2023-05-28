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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

الأحد، 28-05-2023 08:21 ص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في مخيم طولكرم

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أُصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم، واُعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالا.

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وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث وصفت اصابته مستقرة.


كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: مسعود أبو زنط.


وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.


وفا


 




 

 


 

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