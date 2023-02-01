الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في سماء أريحا

الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة في أريحا، لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إضاءة في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر ونفذت أعمال بحث في المكان، وسط تشديد إجراءاتها العسكرية على المدخل الجنوبي للمدينة.



في حين أغلق شبان أمس مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض حصارها و إجراءاتها العسكرية على مدينة أريحا، لليوم الرابع على التوالي.

وفا