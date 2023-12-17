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الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

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297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

الأحد، 17-12-2023 07:24 م

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

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الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال، بمقتل ضابط إضافي بالمعارك في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى جنود وضباط جيش الاحتلال إلى 454 قتيلاً منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. 

وقال جيش الاحتلال، إن الرقيب بوريس دونافيتسكي ماكريت بياليك، مقاتل مدرع في الكتيبة 46، مصمم البصمات الحديدية (401)، سقط في معركة شمال قطاع غزة، ويبلغ 21 عاماً. 

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ72 على التوالي منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

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