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الخميس، 22-06-2023 06:07 ص

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير كمال جوري في نابلس

ظ


الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس.

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ويقع منزل عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويؤوي خمسة أفراد.


واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جوري في الـ13 من شباط/فبراير الماضي.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجرا، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.


وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 165 حالة اختناق نتيجة الغاز السام، نقلت إحداها إلى المستشفى، كما أصيب شاب بقنبلة غاز بالقدم.


وأخلت قوات الاحتلال منزلين في محيط منزل عائلة الأسير جوري، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر ما ألحق أضرارا مادية بها.


وفا


 




 

 


 

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