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السبت، 15-01-2022 01:48 م

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أسرى محررون.

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وأفادت مصادر محلية وشهود عيان ل وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد، لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار، وتفتيشه.


وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، وهم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، والشاب راني أبو عكر (20 عاما)، والفتى رنيم محمد الجعفري (17 عاما).

 

وفا

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