الاحتلال يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة.

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ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل الحنبلي (32 عاما)، بعد أن داهمت منزله في شارع النجاح القديم.



ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى كريم هلال (15 عاما)، خلال تواجده قرب منطقة "البيرين" جنوب مدينة قلقيلية.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عز عوض مطاوع من بلدة بيت عوا، وحسين صابر الهريني من قرية التوانة، ويوسف محمد صبارنة من بلدة بيت أمر.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبود قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزل ذويه في مخيم جنين.





وفا