الاحتلال يعتقل فلسطينيا مريضا من غزة أثناء عودته من رحلة علاج

الوكيل الإخباري- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مريضا من قطاع غزة أثناء عودته من العلاج على معبر بيت حانون إيريز شمال قطاع غزة.

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وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس المريض بسرطان العظام، أحمد أبو عواد ، سكان حي تل الهوا غرب مدينة غزة، أثناء عودته من المستشفى إلى القطاع.



وبحسب زوجته التي كانت ترافقه، فإن أبو عواد كان عائداً بواسطة سيارة إسعاف من رحلة علاج في مستشفى المطلع في القدس، وعند وصوله للحاجز، أمرت قوات الاحتلال سائق الإسعاف بنقله إلى صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين، وهناك قامت قوات الاحتلال بنقله إلى جهة غير معلومة، وكان أبو عواد توجه من خلال الحاجز نفسه في 15 آذار إلى المطلع لتلقي العلاج.



وأشار المركز إلى أن وضعه الصحي خطير جداً، إذ يعاني من الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم، وأن اعتقاله وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة هو حكم بالإعدام، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياته.



وطالب بالإفراج الفوري عن المريض أبو عواد، وإعادته على وجه السرعة إلى غزة، كما طالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

بترا