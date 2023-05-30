الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين، وفتشت منازل في محافظة الخليل.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين عبد الله محمود فرج الله، ورياض أبو ذيب، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة إذنا غرب الخليل.



كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل تعود لعائلة جرادات في بلدة سعير، واعتدت بالضرب على أصحابها، ونصبت حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.



وفا

