الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا ويجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كما اجبرت عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة سلوان.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن أريحا ورام الله والبيرة وجنين وأحياء بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت أحد عشر مواطنا فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.



كما أجبرت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.



واشار مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان الى ان جيش الاحتلال هدد العائلة بدفع غرامة مالية نحو 13 ألف دولار، في حال نفذت جرافات الاحتلال الهدم، حيث يضطر الفلسطينيون الى هدم منازلهم بأيديهم في القدس، لتفادي دفع غرامات باهظة، تفرضها بلدية الاحتلال.



من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال اليوم، بركسات ومنشآت تجارية وكراجات قرب قرية السواحرة، وفي جبل المكبر، وبلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.



