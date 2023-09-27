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الأربعاء، 27-09-2023 09:03 ص

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

الاحتلال يفتش


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 4 مقدسيين وداهمت منزل فلسطيني آخر.اضافة اعلان



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشابين قصي أحمد داري، ونديم محمد الصفدي، عقب اقتحام قرية العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلتهما.


ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مفيد صندوقة، وأدهم سبتة، بعد مداهمة منزليهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى المقدسي أيهم الباسطي في البلدة القديمة من المدينة.


وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، واعتقلت 4 فلسطينيين.

وفا

 




 

 


 

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