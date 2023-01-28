الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيا من أقارب علقم منفذ عملية القدس

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الطور شرقي مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم السبت، منزل منفذ عملية القدس، الشهيد خيري علقم.

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واعتقلت قوات الاحتلال حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني من داخل البيت 15 شابا فلسطينيا، كانوا في منزل الشهيد خيري علقم. واعتقلت الشرطة في المحصلة 42 شخصا وهم من أقارب الشهيد وأصدقائه "للتحقيق معهم".

ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى بدءا من صباح اليوم السبت، تحسبا لوقوع عمليات فدائية بالقدس المحتلة.



وكان الشهيد خيري نفذ عملية إطلاق نار مساء أمس في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة قتل فيها سبعة مستوطنين وجرح سبعة عشر آخرين.



بترا

