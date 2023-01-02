مستوطنون يجبرون الرعاة على ترك مراعيهم شمال أريحا

الوكيل الإخباري-أجبر مستوطنون، الرعاة بمنطقة عرب المليحات في طريق المعرجات شمال مدينة أريحا، اليوم الاثنين، على مغادرة مراعيهم تحت تهديد السلاح.

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وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن مستوطنين مسلحين، قاموا برعي أغنامهم بين مساكن المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب المليحات، بحماية جيش الاحتلال، مضيفا أن أحد المستوطنين أطلق النار تجاه الرعاة لإجبارهم على المغادرة .

وفا