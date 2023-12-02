السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

المكتب الإعلامي بغزة: زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر منفذي عملية القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر

مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

وزير الدفاع الأميركي: سنواصل العمل مع الوسطاء لاستئناف الهدنة بغزة

الحالة الجوية في المملكة اليوم

فيديو - الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين باقتحامات في الضفة والقدس

وفيات السبت 2/ 12/ 2023

عاجل

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

السبت، 02-12-2023 06:47 ص

فيديو - الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين باقتحامات في الضفة والقدس

٦


الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية لاعتقال عدد من تصفهم بالمطلوبين لديها.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال ضواحي مدن جنين وقلقيلية والخليل، وقرى بيتا جنوب نابلس، وبديا غرب سلفيت، والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.


كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الآليات.


ونشرت حسابات فلسطينية مشاهد لعدد كبير من سيارات شرطة الاحتلال وهي تقتحم البلدة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120233010507299504637

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر منفذي عملية القدس

1244120867

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

1636347208blobid0

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

٢

بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر

٧

مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

٣

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

أخبار متعلقة
830273ba1806c5a6cc426144ea46cb29-1

اصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في رام الله

اطلاق-نار-احتلال

إصابة طفل برصاص الاحتلال في رام الله

20230828091658

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم امرأة في الخليل

01070365405842380873883213477362

إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب رام الله

xFCfsythEQo4tUHMfNkcRKE973GHptNSRek3priZ

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

b227f821-b069-4d4f-9305-50da56028d01

الاحتلال يقتحم قريتي راس كركر والجانية غرب رام الله