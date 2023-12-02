فيديو - الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين باقتحامات في الضفة والقدس

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية لاعتقال عدد من تصفهم بالمطلوبين لديها.

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وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال ضواحي مدن جنين وقلقيلية والخليل، وقرى بيتا جنوب نابلس، وبديا غرب سلفيت، والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.



كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الآليات.



ونشرت حسابات فلسطينية مشاهد لعدد كبير من سيارات شرطة الاحتلال وهي تقتحم البلدة.