الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن مدينة القدس المحتلة شهدت 650 حالة اعتقال منذ بداية الشهر الحالي.

اضافة اعلان



وأكدت الهيئة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأربعاء، ان المدينة المقدسة تشهد حملة غير مسبوقة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ حملات اعتقالات ومداهمات واقتحامات واسعة خلال الشهر الحالي.



وقالت، إن الاعتقالات تركزت في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وفي البلدة القديمة بالقدس وأحياء سلوان ووادي الجوز وباب العامود وراس العامود وشعفاط والعيسوية وبيت حنينا وغيرها من الأحياء والمناطق المقدسية المختلفة.

بترا