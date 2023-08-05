الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويقتحم جنين

الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.



وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا عند دوار عرابة، ومدخل يعبد وآخر بين بلدتي مسلية وقباطية، وفي منطقة الجربة بالقرب من قباطية.



كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كمائن بين كروم الزيتون، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية.



وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين في محيط بلدات قباطية ومسلية ومركة، واقتحمت بلدة عرابة وداهمت عدة أحياء فيها.

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