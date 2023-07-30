الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

الحكومة: 11 مخالفة جديدة بين غرامة وسجن في معدل قانون السير

%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

حريق في مركبة محملة بأجهزة كهربائية بعمان - فيديو

مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 10:23 ص

وزارة الأسرى: وقف الإفراج المبكر عن الأسرى يمثل أحكام إعدامٍ لهم

ك


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأسرى والمحررين مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى.

اضافة اعلان


وأضاف تصريحٌ للوزارة أن القرار استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.


وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.


وحذر التصريح من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داخل السجون.


وصباح اليوم، صادق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى، المعروف باسم "المنهلي"؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل وبركتين زراعيتين في نابلس

ك

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

احتلال 7

الاحتلال يعتقل 3 فتية من القدس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين غرب سلفيت

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

1

66 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

أخبار متعلقة
اسعاف فف

إصابة شاب بالرصاص الحي في أريحا

777

الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية خلال العدوان على جنين

اسعاف 5

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

احتلال 9

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

3

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل سلفيت

احتلال٨

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس