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الأربعاء، 22-11-2023 11:12 ص

الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري ويتسبب بأزمة خانقة

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الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز جبع العسكري، شرق مدينة القدس المحتلة، أمام حركة المواطنين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة التي وضعتها مؤخرا عند الحاجز، ومنعت الدخول أو الخروج عبره، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، حيث اضطر المواطنون إلى سلوك طرق وعرة، للوصول إلى أماكن عملهم.

يُذكر أن هذا الحاجز يستخدمه المقدسيون للخروج من أحياء كفر عقب وقلنديا وسميراميس والمطار، وغيرها بعد إغلاق قوات الاحتلال حاجز قلنديا بشكل متكرر، حيث يعتبر أحد المداخل الرئيسة لمحافظتي رام الله والقدس.

 




 

 


 

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