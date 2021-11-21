الاحتلال يفرج عن جثمان شهيد فلسطيني احتجزه لأكثر من شهر

الوكيل الإخباري-سلمت سلطات الإحتلال ، مساء السبت، جثمان القاصر الفلسطيني أمجد أسامة أبو سلطان بعد مضي أكثر من شهر على قتله واحتجاز جثمانه.

اضافة اعلان



وقال الصحفي أسيد عمارنة، لمراسل الأناضول، إن تسليم جثمان أمجد (14 عاما) جرى على معبر "الجبْعة" غربي مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية.



وأوضح أن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) وبحضور ممثلين للارتباط الفلسطيني (جهة تواصل رسمية مع الجانب الإسرائيلي) تسلمت الجثمان.



وأشار إلى نقل الجثمان لمستشفى بيت جالا الحكومي تمهيدا لتشييعه الأحد.

واستشهد الطفل أمجد يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي قرب شارع استيطاني في بلدة بيت جالا شمال غرب مدينة بيت لحم.



ومع تسليم جثمانه، تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين 89 شهيدا، منذ العودة إلى سياسة الاحتجاز عام 2016، إضافة إلى 254 شهيدا تحتجزهم منذ سنوات في مقابر الأرقام، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية).



ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر منها، لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهات الأمنية التابعة للإحتلال الاسرائيلي.

الأناضول