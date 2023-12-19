الاحتلال يقتحم بلدة غرب سلفيت ويعتقل عددا من الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

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وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن عشرات الآليات اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر الأولى وداهم جنود الاحتلال عشرات المنازل واعتقلوا عشرات الشبان.



واضاف عاصي، تخلل حملة الاعتقالات تفتيش لأكثر من 50 منزلا وتخريب محتوياتها، والتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين ميدانيا واستفزازهم.



وعرف من المعتقلين نادي بهجت عاصي، وداعي بهجت عاصي، وامين ايمن مرعي، واحمد ياسين همام مرعي، وقسام أيوب مرعي.



وفا