الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في كفل حارس غرب سلفيت

الوكيل الاخباري-

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.وقال رئيس بلدية كفل حارس المهندس أسامة صالح، إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بالقرب من مدخل البلدة وتعرف بالمرج، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمحافظة سلفيت.وأضاف، أن مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين الفلسطينيين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس.