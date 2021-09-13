الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة فجراً

الوكيل الإخباري - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بعدد من الصواريخ عدة مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ودمرتها وألحقت أضراراً بممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

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وأفادت مصادر فلسطينية "، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين موقعاً شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة.



وقصفت طائرات حربية بثلاثة صواريخ موقعاً شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بالممتلكات المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.



كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على موقع في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته واشتعلت النيران فيه، إضافة إلى استهداف موقعاً غرب مدينة دير البلح وسط القطاع بثلاثة صواريخ، وألحقت به دماراً وخراباً.



وكان الطيران الحربي الصهيوني قصف خلال اليومين الماضيين بعدد من الصواريخ مواقعاً وسط وجنوب القطاع، ما ألحق دماراً فيها وبممتلكات الفلسطينيين ، إضافة إلى خسائر مادية.

المصادر : وفا

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