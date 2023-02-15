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الأربعاء، 15-02-2023 02:40 م

الاحتلال يمنع بلدية يعبد من إعادة تأهيل طرق في امريحة ويعتقل سائق جرافة

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الوكيل الإخباري- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدية يعبد من شق وتأهيل عدة طرق فرعية في منطقة امريحة ببلدة يعبد، واعتقلت سائق جرافة.

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وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن قوات الاحتلال اعتقلت سائق الجرافة محمد صالح شناعة (24 عاما)، أثناء عمله في إعادة تأهيل وشق طرق زراعية في امريحة، وأبلغتهم بوقف أي أعمال في المكان.


وأضاف: أن الشارع الذي تعمل البلدية على إعادة تأهيله، يربط بلدة يعبد بحيي المكحل والحمام، التابعين للبلدة، كما يربط بلدة يعبد بمحافظة طولكرم، عن طريق النزلة الشرقية، ويخدم مئات المزارعين.


وأوضح أن سلطات الاحتلال استولت قبل عدة أشهر على جرافة تعمل في المنطقة نفسها (امريحة)، في محاولة لمنع أي استصلاح أراض أو تأهيل طرق.
وأشار إلى حاجة امريحة التي تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف دونم، إلى تأهيل طرق واستصلاح أراض.


يُذكر أن سلطات الاحتلال كانت نفذت في امريحة عمليات هدم بيوت ومساكن قبل سنوات، كما استولت على كرفان للسكن، وتحاول التضييق على المواطنين بكل الطرق في المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة يعبد.

 

وفا

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