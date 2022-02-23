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الأربعاء، 23-02-2022 02:20 م

الاحتلال يهدم أربعة مساكن وبركسا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مساكن وبركسا في قرية لصيفر، جنوب مدينة الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور لمراسلنا، إن قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن تأوي نحو 30 فردا، تعود ملكيتها للشقيقين محمود ومحمد خليل أبو قبيطة، وقريبهما أحمد محمد أبو قبيطة، إضافة إلى بركس لتربية الأغنام يعود للعائلة ذاتها.


وقال عمور، إن قرية لصيفر التي يسكنها قرابة 100 مواطن من عائلة أبو قبيطة التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي، أصبحت داخل جدار الفصل العنصري، الذي قطع أوصال القرية وامتدادها مع الجنوب الفلسطيني، إلا عبر تصاريح خاصة للعائلات التي تقيم في هذه القرية التي يستهدفها الاحتلال، ويمنع المواطنين الفلسطينيين من البناء فيها.


وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، اربعة مساكن، في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل، وشردت 40 فردا من قاطنيها.

 

وفا

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