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الثلاثاء، 16-11-2021 03:29 م

الاحتلال يهدم 3 منشآت قرب حاجز قلنديا

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الوكيل الإخباري-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 منشآت قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس.

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وقال مراسل "وفا": إن جرافات الاحتلال هدمت منشآت تضم "سوبر ماركت"، و"محل بيع خضار"، ومشطب مركبات، في منطقة دوار "أبو الشهـيد" قرب حاجز قلنديا وحولت المكان لمنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الوصول إليه.


وتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي العمل بمشروعين استيطانين على أنقاض مطار "قلنديا"، يشملان شق أنفاق، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بمحاذاة منطقة الهدم قرب حاجز قلنديا.

 

وفا

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