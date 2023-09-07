الاحتلال يواصل جريمته بحق الأسير الرفاعي المريض بالسرطان

الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، إن الاحتلال يواصل جريمته بحق الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عامًا)، من بلدة كفر عين في محافظة رام الله، باعتقاله واحتجازه فيما تسمى (عيادة سجن الرملة)، وذلك رغم الخطر المستمر على حياته، وحاجته الماسة إلى عائلته، خاصة أن الصور الطبقية التي أجريت له مؤخرًا أظهرت أنه لا تحسن على وضعه الصحي.

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ولفت نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الأسير الرفاعي، بدأ بتلقي العلاج ما بين (علاج كيميائي، وبيولوجي) في شهر آذار من العام الجاري، أي بعد مضي نحو سبعة أشهر من تاريخ اعتقاله في 24 أيلول 2022، وذلك رغم تأكيد التقارير الطبية على مستوى الخطورة التي كان يواجهها فترة تعرضه للاعتقال.



وبين أن الاحتلال بأجهزته المختلفة ومنها إدارة سجون الاحتلال، يواصل تنفيذ الجريمة بحق الأسير الرفاعي، عبر العديد من الأدوات الممنهجة، إذ شكّلت عملية تقييده خلال علاجه في المستشفى، أبرز عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها.

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