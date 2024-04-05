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الجمعة، 05-04-2024 05:16 م

البرلمان العربي يدعو لتبني موقف موحد ومغاير لحالة الصمت العالمي

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الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، لضرورة تبني موقف موحد ومغاير لحالة الصمت العالمي، تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه المدنيين في غزة.

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وخلال ترؤسه أمس الخميس، أعمال الاجتماع الحادي عشر للمرصد العربي لحقوق الإنسان، طالب رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، بضرورة وضع حد نهائي لعربدة الاحتلال في القطاع قصفا وقتلا وتجويعا وتشريدا، قائلا: "كأننا عدنا لمرحلة ما قبل الأعراف الدولية، وزمن اللاقانون واللاإنسانية".


ودعا العسومي إلى ضرورة مراجعة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، خاصة أنها تحمل ازدواجية صارخة في المعايير وفقدت مصداقيتها، وتجديد القانون الدولي والالتزام به.


 




 

 


 

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