الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

الصفدي يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في قطاع غزة

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

الثلاثاء، 20-02-2024 12:09 م

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

55


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 5260 طالبا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.اضافة اعلان


وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استُشهد في الضفة 47 طالبا وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94.

وأشارت إلى أن 251 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 846 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

شهداء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

كك

وزير الدولة القطري يبحث مع ساترفيلد أوضاع غزة

11

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

خ

اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال شرق حي الزيتون بغزة

وو

العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

أخبار متعلقة
شهداء

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و985

ي

44 كاتبا وفنانا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

ننن

ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا

ووو

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

شهداء 5

صحة غزة: 195 شهيدا ومئات الجرحى في غزة خلال 24 ساعة

سرايا 2

سرايا القدس تقصف تمركز جنود وآليات إسرائيلية بخان يونس