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الأربعاء، 13-12-2023 04:38 م

الجامعة العربية تُدين مصادرة أراضٍ في القدس

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الوكيل الإخباري - دانت الجامعة العربية، قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.


وبين أن مصادرة هذه الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية، تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة.


وأضاف أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة، خاصة في ظل الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.

 




 

 


 

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