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الثلاثاء، 30-01-2024 03:52 م

الحرب على غزة تدمر مكونات التنوع البيولوجي

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الوكيل الإخباري- قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لا يشكل كارثة إنسانية فحسب، بل يدمر جميع مكونات التنوع البيولوجي من نبات وكائنات حية دقيقة.

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وأوضحت السلطة في بيان أن مكونات الحياة البرية من تنوع نباتي وحيواني على اليابسة وفي عرض بحر القطاع.


وأوضحت أن الأسلحة والمتفجرات التي استخدمها الاحتلال في القطاع أدت إلى تدمير موائل الحيوانات البرية وقتلها وحرق كل أشكال الحياة النباتية.


الأمر الذي أدى ويؤدي إلى خسارة أنواع بعينها من الحياة البرية وحتى اختفائها بشكل دائم، كما دمر أحد أهم مسارات هجرة الطيور العالمية في فصول مختلفة من السنة.


 




 

 


 

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