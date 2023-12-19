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مفاوضات مكثفة بمجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 19-12-2023 08:48 م

محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

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الوكيل الاخباري - أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.اضافة اعلان


وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.

وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.



 




 

 


 

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