الحوثيين : نستهدف السفن المتجهة لاسرائيل فقط

الوكيل الإخباري- اكد المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام انهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط

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واضاف :" إسرائيل تمارس أبشع المجازر، ولا يمكن أن نتوقف عما نقوم به و يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة مشيرا انهم يمكنهم تنفيذ عملية بالبحر الأحمر كل 12 ساعة.

وتابع :" هناك تواصل عبر سلطنة عُمان، وأكدنا موقفنا بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة"

واشاد المتحدث باسم الحوثيين بالشركات التي أعلنت إيقاف الملاحة إلى موانئ إسرائيل.



وبين ان هناك فرق فرنسية وبريطانية وأميركية تستهدف طائرات استطلاعهم وتسقطها