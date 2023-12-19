الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667

29 جنديا إسرائيليا مصاب بغزة خلال 24 ساعة

الأردن يعزي الصين بضحايا زلزال قانسو

الملك يهنئ الرئيس المصري بإعادة انتخابه

احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

هآرتس: 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج بقسم التأهيل

الحوثيين : نستهدف السفن المتجهة لاسرائيل فقط

قرار هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات

العيسوي: الملك مواقفه صلبة ويقوم بجهود متواصلة لوقف الحرب على غزة

عاجل

خبير نفطي: الأردن لن يتأثر بما يجري في البحر الأحمر ومستورداتنا النفطية تأتي من السعودية والعراق

الثلاثاء، 19-12-2023 02:31 م

الحوثيين : نستهدف السفن المتجهة لاسرائيل فقط

thumbs_b_c_f49cc7e5a6e7e8db8320ec09236c2000


الوكيل الإخباري- اكد المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام انهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط

اضافة اعلان

 

واضاف :" إسرائيل تمارس أبشع المجازر، ولا يمكن أن نتوقف عما نقوم به و يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة مشيرا انهم يمكنهم تنفيذ عملية بالبحر الأحمر كل 12 ساعة.

  

وتابع :" هناك تواصل عبر سلطنة عُمان، وأكدنا موقفنا بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة" 

 

واشاد المتحدث باسم الحوثيين بالشركات التي أعلنت إيقاف الملاحة إلى موانئ إسرائيل.

وبين ان هناك فرق فرنسية وبريطانية وأميركية تستهدف طائرات استطلاعهم وتسقطها 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202314105358400996274

القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية

a1092bb61cc79aa93b2f26112c3188ab

الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

2161631

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667

1823044881

29 جنديا إسرائيليا مصاب بغزة خلال 24 ساعة

5

احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

WhatsApp Image 2023-12-19 at 2.54.48 PM

أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

أخبار متعلقة
ك

مسؤول حوثي: موقفنا تجاه فلسطين لن يتغير رغم تشكيل تحالف بحري

WhatsApp Image 2023-12-18 at 4.44.00 PM

الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

Doc-P-1140481-638380079271655739

الاحتلال يُحرك أسطول " ساعر 6 " للرد على تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

11

بيان صادر عن الحوثيين -فيديو

السفينة-جالاكسي-ليدر

دعوة أميركية للحكومة اليمنية لحماية البحر الأحمر

main_image65774c358bf75

الحوثيون يمنعون سفينة جديدة من الوصول لـ "إسرائيل"