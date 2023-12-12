بيان صادر عن الحوثيين -فيديو

الوكيل الإخباري - اعلنت جماعة الحوثيين ان قواتها البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَّ سفينة "استريندا" تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفطِّ ومتجهة إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافها بصاروخ بحري مناسب.

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واضافت انها نجحت خلال اليومينِ الماضيين في منعِ مرور عدة سُفُن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفضِ طاقمِها كافةَ النداءات التحذيرية.

واشارت في بيان انها لن تتردد في استهدافِ أي سفينةٍ تخالف ما ورد في البياناتِ السابقة وانها تؤكدُ استمرارَها في منعِ كافة السفنِ من كل الجنسيات المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيلية من الملاحةِ في البحرين العربي والأحمر حتى إدخالَ ما يحتاجُه الأخوة الصامدون في قطاع غزةَ من غذاء ودواء.





بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ… بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِبسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمقال تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيمانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ… pic.twitter.com/zxbhVVeHOd December 12, 2023