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الأحد، 19-03-2023 01:55 م

الخارجية الفلسطينية: استكمال إجراءات نقل جثماني ضحيتي الغرق قبالة سواحل اليونان لغزة

ج


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس أتمت السفارة الفلسطينية لدى اليونان اجراءات نقل جثماني ضحيتي الغرق قبالة سواحل اليونان (صابرين أبو جزر ومحمود أبو طير)، إلى قطاع غزة.

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وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تواصلت مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهالي الضحيتين لاستكمال إجراءات نقل الجثمانين إلى قطاع غزة، تلبية لطلب ذويهما.


بدوره، أوضح القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، أن الجثمانين يغادران اليونان ظهر اليوم في طريقهما إلى فلسطين، وسيصلان مطار القاهرة مساء غد الاثنين.

 

وفا


 




 

 


 

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