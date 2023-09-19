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الثلاثاء، 19-09-2023 01:24 م

الخارجية الفلسطينية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين "إرهاب دولة منظم"

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم".

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وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، مؤكدة أن ما يجري دليل واضح على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيد خطير في الأوضاع.


واعتبرت سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

 

وفا


 




 

 


 

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